Димитров: попадание на Итоговый чемпионат АТР всегда было моей целью

Болгарин Григор Димитров прокомментировал первое в карьере попадание на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт в Лондоне с 13 по 20 ноября.

«Я очень рад, что впервые попал в число участников Итогового турнира АТР. Это всегда было одной из моих целей. Момент, когда я узнал о попадании в Лондон, стал одним из главных в моей карьере. Большое спасибо моим болельщикам за поддержку. С нетерпением жду возможности сыграть в Лондоне. Постараюсь сделать всё, чтобы достойно выступить», — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.