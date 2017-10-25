Лидер посева на челленджере в Бресте Медведев победил Донати в первом круге

Россиянин Даниил Медведев (1) в первом круге турнира серии «челленджер» в Бресте с призовым фондом 106 тыс. евро одержал волевую победу над итальянцем Маттео Донати со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. 21-летний москвич, занимающий 67-е место в рейтинге АТР, исполнил 15 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 7 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с французом Бенжаменом Бонзи, одолевшим бельгийца Артура де Грифа.