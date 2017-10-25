Дель Потро стартовал на турнире в Базеле с победы над Соузой

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (4) в первом круге турнира в Базеле оказался сильнее португальца Жоау Соузы, выиграв со счётом 6:1, 4:6, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. 29-летний уроженец Тандиля, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейков и проиграл 1 гейм на своей подаче. Жоау исполнил 5 эйсов при 7 двойных.

Во втором круге дель Потро сыграет с французом Жюльеном Беннето (Q), а в четвертьфинале победитель этого поединка встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (6).