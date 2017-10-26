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Гоффен встретится с Соком в 1/4 финала турнира в Базеле

26 октября 2017, четверг. 01:18 Теннис

Бельгиец Давид Гоффен (3) во втором круге турнира в Базеле уверенно победил корейца Чхун Хёна со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. 26-летний уроженец Рокура, занимающий десятое место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Представитель Южной Кореи 1 раз подал навылет при 3 двойных.

В четвертьфинале Гоффен сыграет с американцем Джеком Соком (5), переигравшим голландца Робина Хасе.

Базель 2017. 2-й круг
25 октября 2017 года, среда. 23:20 МСК
Давид
Гоффен
Чхун
Хён
6:4 6:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Давид Гоффен Джек Сок
Новости. Теннис
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