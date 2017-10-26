Гоффен встретится с Соком в 1/4 финала турнира в Базеле

Бельгиец Давид Гоффен (3) во втором круге турнира в Базеле уверенно победил корейца Чхун Хёна со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. 26-летний уроженец Рокура, занимающий десятое место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Представитель Южной Кореи 1 раз подал навылет при 3 двойных.

В четвертьфинале Гоффен сыграет с американцем Джеком Соком (5), переигравшим голландца Робина Хасе.