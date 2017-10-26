Веснина: Сингапур нам с Макаровой понравился с первого раза

Россиянка Елена Веснина, выступающая в дуэте со своей соотечественницей Екатериной Макаровой, рассказала о настрое на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Олимпийские чемпионки 2016 года являются действующими победительницами этого турнира.

«Мы очень рады быть здесь, рады тому, что смогли вновь квалифицироваться на Итоговый чемпионат. Сингапур нам понравился с первого раза. У нас здесь уже есть любимые места и рестораны. В этот раз мы пока успели лишь пройтись по магазинам. У нас остались прекрасные воспоминания после завоевания титула в прошлом году», — цитирует Веснину официальный сайт тура.