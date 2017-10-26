Дель Потро: мне нужно прибавить. Я бы хотел провести в Базеле ещё несколько дней

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Базеле над португальцем Жоау Соузой со счётом 6:1, 4:6, 6:1.

«Думаю, я доминировал в большей части матча, но во втором сете я сыграл хуже, чем в первом и третьем. Соперник сделал брейк при счёте 4:4, а затем завершил партию в свою пользу. Но в третьем сете я стал играть лучше.

Надеюсь, во втором круге я смогу сыграть лучше на протяжении всей встречи. Мне нужно немного прибавить. Я бы хотел провести в Базеле ещё несколько дней», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.