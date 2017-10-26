Макарова: после Москвы адаптироваться к корту в Сингапуре нам проще

Россиянка Екатерина Макарова, выступающая в дуэте со своей соотечественницей Еленой Весниной, рассказала о подготовке к Итоговому чемпионату WTA в Сингапуре. Олимпийские чемпионки 2016 года являются действующими победительницами этого турнира.

«Вчера мы потренировались на центральном корте. Атмосфера здесь просто прекрасная. Мы с нетерпением ждём старта соревнований. Покрытие кортов в Москве было похожим на то, что мы увидели в Сингапуре, так что нам будет легче адаптироваться», — цитирует Макарову официальный сайт тура.

Свой первый матч на турнире Макарова и Веснина проведут 27 октября с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.