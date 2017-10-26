Шаповалов принял участие в фотосессии для журнала Vogue

Канадский теннисист Денис Шаповалов принял участие в фотосессии для ноябрьского выпуска журнала Vogue. 18-летний спортсмен снялся на фоне модели Карли Клосс во время игры в настольный теннис.

«Я очень нервничал перед съёмками. Я не знал, чего ожидать от Карли, так как никогда ранее не встречался со столь знаменитой моделью. Однако она оказалась очень милой и весёлой. Она помогла мне расслабиться. Я здорово провёл время», — цитирует Шаповалова официальный сайт тура.

Ранее Шаповалов обеспечил себе участие в соревнованиях Next Gen ATP Finals в Милане. Этот турнир пройдёт с 7 по 11 ноября.