Пэр: готовить базельские пряники почти так же тяжело, как играть с Федерером

Французский теннисист Бенуа Пэр в преддверии встречи со швейцарцем Роджером Федерером во втором круге турнира в Базеле (Швейцария) принял участие в приготовлении традиционных базельских пряников — Basler Läckerli, сообщает официальный сайт тура.

«Это был приятный опыт. Пряники получились очень вкусными, и готовить их было весело. Это нелегко, почти так же, как играть с Роджером Федерером. Завтра на корте я поделюсь с ним пряниками», — рассказал Пэр.

Фото доступно в официальном «твиттере» ATP-тура.