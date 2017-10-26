С. Уильямс выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс, 1 сентября ставшая мамой, выставила на продажу один из своих домов, который находится в Лос-Анджелесе, сообщает Tennis World USA.

В 2006 году бывшая первая ракетка мира приобрела это здание площадью 566 квадратных метров за $ 6,6 млн, а планирует продать за $ 12 млн. В доме есть шесть спален, семь ванных комнат, автостоянка, тренажёрный зал и бассейн.

Ранее Серена сообщила, что намерена вернуться на корт в январе 2018 года.