Остапенко отдала всего четыре гейма Плишковой в матче Итогового чемпионата WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала свою первую победу на Итоговом чемпионате WTA 2017 года в Сингапуре, обыграв чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Елена дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Каролины 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

Плишкова потерпела первое поражение на турнире, но это не помешало ей выйти в полуфинал.

Во втором матче игрового дня в Белой группе встретятся испанка Гарбинье Мугуруса и американка Винус Уильямс.