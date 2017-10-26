Бабош: мы с Главачковой сыграли агрессивно и быстро использовали свои шансы

Венгерка Тимя Бабош поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. Она в дуэте с чешкой Андреа Главачковой обыграла словенку Андрею Клепач и представительницу Испании Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 6:3, 6:4.

«Думаю, мы провели очень хороший матч. Мы действовали агрессивно и быстро использовали свои возможности. В концовке я не смогла подать на матч, но мы смогли хорошо начать следующий гейм. Это придало нам уверенности, и мы одержали победу», — цитирует Бабош официальный сайт тура.