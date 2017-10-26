Саймон: я знаю, что Серена с нетерпением ждёт возвращения на корт в 2018 году

Глава WTA Стив Саймон сообщил, что 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс жаждет вернуться на корт в 2018 году и сыграть на Открытом чемпионате Австралии.

«Я знаю, что Серена с нетерпением ждёт возвращения на корт. Она упоминала, что жаждет вернуться в Австралию в 2018 году. Серена — не первая звезда такого масштаба, которая готова сыграть в туре, будучи мамой. Последний пример — Ким Клейстерс. Думаю, это замечательно и должно быть отмечено. Теннисистки, ставшие мамами, могут вернуться на самый высокий уровень. Кис после рождения ребёнка выигрывала турниры «Большого шлема».

Надеюсь, в туре будет больше мам и детей. Это приятно видеть. Сейчас есть несколько игроков, которые путешествуют вместе с детьми. Это чудесно», — цитирует Саймона Tennismash.