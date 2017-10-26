В 14:30 по московскому времени начнётся матч третьего тура Белой группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют испанка Гарбинье Мугуруса и американка Винус Уильямс. По личным встречам впереди 37-летняя уроженка Линвуда — 3-2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — В. Уильямс в Сингапуре.

Гарбинье и Винус на Итоговом чемпионате WTA 2017 года выиграли по одному матчу из двух. Победительница этой встречи выйдет в полуфинал соревнований.