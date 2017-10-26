Остапенко: я играла расслабленно и смогла показать свой лучший теннис

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась впечатлениями после победы над чешкой Каролиной Плишковой в матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 6:3, 6:1.

«Это был мой последний матч на турнире, поэтому я просто старалась насладиться каждым моментом. Думаю, я играла расслабленно и смогла показать свой лучший теннис. Здесь нужно быть готовой к каждому матчу, потому что все участницы турнира играют на очень высоком уровне. Каждая игра превращается в битву.

Сегодня я хорошо действовала на приёме, и это дало мне преимущество. К тому же я сама отлично подавала, лучше, чем в другие дни турнира. Думаю, я допустила не так много невынужденных ошибок и заработала немало очков, пробивая навылет», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.