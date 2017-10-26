Фучович вышел в четвертьфинал турнира в Базеле на отказе Л. Майера

Венгерский теннисист Мартон Фучович (Q) вышел в четвертьфинал турнира в Базеле (Швейцария). Его соперник по матчу второго круга — представитель Аргентины Леонардо Майер — отказался от продолжения борьбы при счёте 0:3 в первой партии. Теннисисты провели на корте 13 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Базеле 25-летний уроженец Ньиредьхазы, располагающийся на 100-й строчке рейтинга ATP, поспорит с победителем противостояния Борна Чорич (Хорватия) — Марин Чилич (Хорватия, 2). Турнир завершится 29 октября.