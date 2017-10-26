Кузнецова: многие девчонки красятся на игры, я макияжа не понимаю

Первая ракетка России Светлана Кузнецова стала гостем видеоблога певицы, актрисы и телеведущей Глюкозы и рассказала об использовании косметики теннисистками.

«Мне очень приятно, когда теннисистки, другие люди, агенты приходят и говорят: «У тебя замечательная кожа. Как ты это делаешь?» Многие девчонки красятся на игры. Я не понимаю макияжа. Мне кажется, естественная красота и без макияжа красива. Мы все красимся, но поры реально забиваются и портится лицо», — в частности, рассказала Кузнецова.

Выпуск с участием Кузнецовой доступен в аккаунте GlukozaTV в YouTube.