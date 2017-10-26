Хингис завершит карьеру после Итогового чемпионата WTA 2017

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, 13-кратная — в парном, 7-кратная — в миксте 37-летняя швейцарская теннисистка Мартина Хингис объявила, что Итоговый чемпионат WTA 2017 года в Сингапуре будет её последним турниром, сообщает "твиттер" RTS Sport.

В Сингапуре лидер парного рейтинга WTA выступает в паре с представительницей Китайского Тайбэя Чань Юнжань.

В 2013 году бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде была введена в Международный зал теннисной славы и в тот же год в третий раз вернулась в теннис.