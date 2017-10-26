Дель Потро победил Беннето и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (4) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария), победив француза Жюльена Беннето (Q) в двух партиях — 6:4, 6:4.



Теннисисты провели на корте полтора часа. Оба игрока выполнили по 12 эйсов. Дель Потро допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Беннето 5 двойных и 1 упущенный брейк-пойнт.



В четвертьфинале дель Потро сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Отметим, что после ранних поражений Пабло Карреньо-Бусты, Сэма Куэрри и Кевина Андерсона у дель Потро появился шанс войти в восьмёрку чемпионской гонки уже по итогам этой недели — для этого ему нужно стать чемпионом Базеля. В данный момент аргентинец идёт 11-м (не считая завершивших сезон Стэна Вавринку, Новака Джоковича и Энди Маррея).