Южный разгромил Матошевича во втором круге челленджера во Вьетнаме

Россиянин Михаил Южный (2) вышел в четвертьфинал соревнований в Хошимине (Вьетнам), разгромив австралийца Маринко Матошевича (WC) со счётом 6:1, 6:1.



Поединок продолжался всего 50 минут. Южный выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Матошевича 2 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта. Навылет Маринко не подавал.



В четвертьфинале Южный сыграет с Джейсоном Джангом из Китайского Тайбэя. Отметим, что в лайв-рейтинге после этой победы Михаил поднялся на 98-ю строчку.