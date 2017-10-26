Видеообзор матчей в Сингапуре Остапенко — Кар. Плишкова и В. Уильямс — Мугуруса

На Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре завершились матчи в Белой группе. В первом поединке, который не имел турнирного значения, чешка Каролина Плишкова разгромно проиграла латвийке Елене Остапенко — 3:6, 1:6. Вне зависимости от исхода этого матча Плишкова выходила в плей-офф с первого места, а Остапенко занимала последнее место в группе.



Видеообзор этого матча можно посмотреть на «Чемпионате».





Во второй игре, напротив, определялась судьба путёвки в полуфинал. В борьбе за место в плей-офф американка Винус Уильямс, несмотря на проведённый двумя днями ранее марафонский (более трёх часов) матч с Остапенко, победила испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 7:5, 6:4. Таким образом, Мугуруса фактически лишилась шансов стать первой ракеткой мира по итогам года — она останется выше румынки Симоны Халеп только в том случае, если она снимется с последнего матча группового раунда.



Видеообзор этого матча можно посмотреть на «Чемпионате».