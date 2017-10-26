В. Уильямс: неважно, как именно достигнута победа

Американка Винус Уильямс, обыгравшая испанкуГарбинье Мугурусу со счётом 7:5, 6:4 и вышедшая в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, сравнила эту победу с победой над латвийкой Еленой Остапенко (7:5, 6:7 (3:7), 7:5) за три с лишним часа.



«Победа есть победа, и неважно, достигнута ли она так, как сегодня, или так, как в предыдущем матче. Не могу сказать, что для меня непривычно отправляться домой после поражений, так что я прекрасно понимала, что стоит на кону», — приводит слова Уильямс с пресс-конференции официальный сайт WTA.

В. Уильямс победила Мугурусу и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA