Штруфф и Эдмунд на решающих тай-брейках выиграли матчи в Вене

Сразу два матча во втором круге турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия) завершились на тай-брейке третьего сета. Немец Ян-Леннард Штруфф обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:1). Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты.



В другом матче и вовсе было три тай-брейка. Британец Кайл Эдмунд одолел прошедшего квалификацию местного теннисиста Денниса Новака — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 7:6 (7:3). Этот поединок продолжался 2 часа 57 минут.



За выход в полуфинал Штруфф и Эдмунд сразятся друг с другом.