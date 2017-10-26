Чилич переиграл Чорича и стал четвертьфиналистом турнира в Базеле

Хорват Марин Чилич (2) стал четвертьфиналистом турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария), в трёх партиях победив соотечественника, Борну Чорича, — 6:3, 3:6, 6:3.



Теннисисты провели на корте два часа. Чилич 10 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Чорича 2 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



Следующим соперником Марина станет венгр Мартон Фучович, начавший турнир с квалификации. Напомним, Чилич на этой неделе уже отобрался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.