Федерер уверенно победил Пэра во втором круге турнира в Базеле

Швейцарец Роджер Федерер (1) уверенно вышел в четвертьфинал домашнего турнира категории ATP 500 в Базеле, обыграв француза Бенуа Пэра со счётом 6:1, 6:3.



Матч продолжался всего 58 минут. Роджер выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Пэр 4 раза подал навылет, сделал 2 двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.



Следующим соперником Федерера станет либо канадец Денис Шаповалов, либо француз Адриан Маннарино (7).

В случае победы в Базеле Роджер окажется в 1460 очках позади испанца Рафаэля Надаля. Рафаэль тоже должен был играть в Базеле, но снялся по рекомендации врачей из-за проблем с коленями. На «Мастерс 1000» в Париже пока заявлены и Федерер, и Надаль.