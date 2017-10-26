Медведев пробился в четвертьфинал челленджера во Франции

Россиянин Даниил Медведев (1) пробился в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Бресте (Франция), переиграв местного теннисиста, Бенджамина Бонци, со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).



Поединок продолжался 1 час 58 минут. Медведев выполнил 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Бонци 7 подач навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



Следующим оппонентом Даниила станет немец Янник Маден. Напомним, через полторы недели Медведев сыграет на Next Gen ATP Finals в Милане, куда попал после отказа немца Александра Зверева.