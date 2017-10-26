Хачанов и Пуи обыграли Дж. Маррея и Суареса в четвертьфинале турнира в Вене

Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуи пробились в полуфинал турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), неожиданно победив британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса (3) — 2:6, 7:6 (7:3), [10:7].



Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Хачанов и Пуи выполнили 3 эйса, допустили 6 двойных ошибок и использовали 1 брейк-пойнт из 4. На счету Маррея и Суареса 2 подачи навылет, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.



За выход в финал Хачанов и Пуи сразятся с индусом Роханом Бопанной и уругвайцем Пабло Куэвасом.