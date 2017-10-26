Тарпищев: проведение нового женского турнира в Москве — шаг вперёд

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал появление в календаре WTA турнира в Москве, который пройдёт с 23 по 29 июля 2018 года на грунте.

«Как президент федерации, хочу сказать, что это здорово, что в стране создаётся система соревнований. Проведение нового женского турнира в Москве, несомненно, шаг вперёд для всех нас. Хорошо, что есть люди, заинтересованные в развитии тенниса», — приводит слова Тарпищева официальный сайт ФТР.

В 2018 году в календаре WTA появится новый московский турнир

Соревнования в Москве заменят в календаре WТА турнир в Бостаде (Швеция).