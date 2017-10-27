Маннарино обыграл Шаповалова и встретится с Федерером на турнире в Базеле

Канадец Денис Шаповалов уступил французу Адриану Маннарино (7) во втором круге турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) — 6:4, 1:6, 2:6.



Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Шаповалов выполнил 9 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и использовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Маннарино 3 подачи навылет, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.



В четвертьфинале Маннарино встретится со второй ракеткой мира — швейцарцем Роджером Федерером.



Соревнования в Базеле завершатся в воскресенье, 29 октября.