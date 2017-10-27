Куэрри и Демолинер победили Брайанов в четвертьфинале турнира в Вене

Американец Сэм Куэрри и бразилец Марсело Демолинер пробились в полуфинал соревнований категории ATP 500 в Вене (Австрия) в парном разряде, обыграв братьев-близнецов Боба и Майка Брайана (2) со счётом 6:3, 3:6, [10:8].

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Демолинер и Куэрри выполнили 10 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и использовали 1 брейк-пойнт из 4. На счету Брайанов 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Эйсов у братьев не было.



В результате в сетке соревнований не осталось ни одной сеяной пары. Ранее Рохан Бопанна и Пабло Куэвас победили Лукаша Кубота и Марсело Мело, а Карен Хачанов и Люка Пуи нанесли поражение Джейми Маррею и Бруно Суаресу.