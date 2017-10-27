Мугуруса: пыталась не терять головы и ждать своих шансов, но так и не дождалась

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала своё поражение от американки Винус Уильямс в последнем туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 5:7, 4:6.



«Она очень хорошо играла в ключевые моменты матча, а я допустила несколько ошибок, которые не должна была делать. Я пыталась не терять головы и ждать своих шансов — но так и не дождалась. Каждый раз на важных очках она атаковала и переворачивала всё в свою пользу», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.



В полуфинале Уильямс сыграет с победительницей Красной группы, в которой сейчас лидирует датчанка Каролина Возняцки.