Дель Потро: стараюсь не думать о Лондоне слишком много

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро прокомментировал свою победу над французом Жюльеном Беннето во втором круге турнира в Базеле (Швейцария).



«Я стараюсь не думать о Лондоне слишком много — просто продолжаю играть и биться. Посмотрим, смогу ли я далеко пройти на этом турнире. После Базеля будет видно, сколько у меня будет сил для следующего турнира. Для меня очень важно играть на таком уровне.



Я сыграл лучше, чем накануне, но в четвертьфинале мне нужно будет ещё прибавить. Баутиста-Агут — один из самых тяжёлых соперников в сетке, и это будет поединок высокого уровня», — приводит слова дель Потро официальный сайт тура.

Дель Потро победил Беннето и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле