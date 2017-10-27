Федерер: с начала турнира в Базеле я демонстрирую отличный теннис

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями после победы над французом Бенуа Пэром во втором круге турнира в Базеле со счётом 6:1, 6:3.

«Ощущения очень приятные. С начала турнира я демонстрирую отличный теннис. Когда играешь дома, то всегда испытываешь дополнительное давление и очень хочешь выступить как можно лучше, чтобы продолжить борьбу. Я очень рад выходу в четвертьфинал. Посмотрим, что будет дальше. Пока всё складывается удачно, и я этим доволен», — цитирует Федерера официальный сайт тура.