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Рублёв: я очень рад стать претендентом на получение награды ATP

27 октября 2017, пятница. 11:35 Теннис

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал своё попадание в число кандидатов в номинации «Прогресс года». Конкурентами первой ракетки России являются испанец Пабло Карреньо-Буста, канадец Денис Шаповалов и немец Александр Зверев.

«Я очень рад стать претендентом на получение этой награды. Благодарю свою команду за то, что это стало возможным. Также хочу поблагодарить своих верных болельщиков по всему миру. Это придаёт мне ещё больше драйва для продолжения подъёма на вершину», — цитирует Рублёва официальный сайт тура.

Рублёв претендует на награду ATP в категории «Прогресс года»
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв
Новости. Теннис
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21:59 Федерер уверенно победил Пэра во втором круге турнира в Базеле
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