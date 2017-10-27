Бертенс: несмотря на нереализованный матчбол, мы боролись до конца

Голландка Кики Бертенс и шведка Юханна Ларссон поделились впечатлениями после выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли представительниц Австралии Эшли Барти и Кейси Деллакуа со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (1:7), [10:6].

«Во втором сете у нас был матчбол, но мы его не реализовали, однако мы продолжали бороться до конца», — приводит слова Бертенс официальный сайт тура.

«Не могу сказать, что в том моменте мы сыграли плохо. Просто соперницы действовали прекрасно. Нам нужно было сосредоточиться на решающей партии, и нам удалось выполнить ряд отличных ударов», — сказала Ларссон.