Победы Федерера, дель Потро и Чилича — в обзоре матчей турнира в Базеле

Вторая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Базеле (Швейцария), в двух партиях обыграв представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:1, 6:3.

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прошёл дальше, в двух сетах победив француза Жюльена Беннето — 6:4, 6:4.

Хорват Марич Чилич в трёх партиях одолел своего соотечественника Борну Чорича со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Видеобзор прошедших поединков второго круга соревнований в Базеле доступен на «Чемпионате». Турнир завершится 29 октября.