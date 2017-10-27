Гарсия одолела Возняцки в Сингапуре и сохранила шансы на выход в полуфинал

Французская теннисистка Каролин Гарсия одержала вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, обыграв датчанку Каролину Возняцки со счётом 0:6, 6:3, 7:5. Матч продолжался 2 часа 18 минут. Каролин 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

Возняцки, несмотря на первое поражение на групповом этапе, обеспечила себе место в полуфинале. Гарсия пройдёт дальше в случае победы украинки Элины Свитолиной над румынкой Симоной Халеп. При этом Элина потеряла шансы на выход в полуфинал.