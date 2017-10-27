Текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Свитолина в Сингапуре

В 14:30 по московскому времени начнётся матч третьего тура Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют румынка Симона Халеп и представительница Украины Элина Свитолина. По личным встречам впереди уроженка Одессы — 2-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Свитолина на Итоговом чемпионате WTA

На Итоговом чемпионате WTA 2017 года первая ракетка мира выиграла один матч из двух, Свитолина потерпела два поражения. Симоне для выхода в полуфинал нужно одержать победу. Элина потеряла шансы на выход из группы.