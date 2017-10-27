Мугуруса потеряла шансы завершить год на первой строчке рейтинга WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, не сумевшая выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, потеряла шансы завершить год на первой строчке рейтинга. Выше уроженки Каракаса в рейтинге точно будет румынка Симона Халеп.

Теоретически обойти Симону в рейтинге может только чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая ранее вышла в полуфинал Итогового чемпионата. Если румынка победит украинку Элину Свитолину, то поспорит с Плишковой за выход в финал.

Американка Винус Уильямс и датчанка Каролина Возняцки опередить Халеп не смогут.