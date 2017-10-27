Свитолина победила Халеп и не пустила её в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Украинка Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 6:3, 6:4. Для уроженки Одессы эта победа стала первой на турнире, первая ракетка мира потерпела второе поражение.



Элина 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Симоны 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Свитолина на Итоговом чемпионате WTA.

Свитолина и Халеп не смогли выйти в полуфинал турнира. Первое место в Красной группе заняла француженка Каролин Гарсия, которая сыграет с американкой Винус Уильямс. Датчанка Каролина Возняцки, ставшая второй, сразится с чешкой Каролиной Плишковой.

Все восемь участниц Итогового чемпионата WTA 2017 года одержали хотя бы по одной победе, и ни одна не завершила групповой этап без поражений.