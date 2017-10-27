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Южный вышел в полуфинал челленджера в Хошимине

27 октября 2017, пятница. 17:01 Теннис

Российский теннисист Михаил Южный (2) вышел в полуфинал турнира серии «челленджер» в Хошимине, в двух партиях обыграв представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунга со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Уроженец Москвы 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Хошимине Южный поспорит с победителем матча Акира Сантиллан (Австралия, 6) — Петер Полански (Канада, 3).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Михаил Южный
Новости. Теннис
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