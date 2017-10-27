Хингис и Чжань Юнжань стали первыми в парном рейтинге WTA по итогам 2017 года

Швейцарка Мартина Хингис и Чжань Юнжань из Тайваня гарантировали себе первое место в рейтинге WTA в парном разряде по итогам 2017 года, став лишь пятой парой в мире, кому покорилось это достижение. Ранее подобного успеха добивались Лиза Рэймонд / Саманта Стосур (2006), Кара Блэк / Лизель Хубер (2007-09), Сара Эррани / Роберта Винчи (2013-14) и Мартина Хингис / Саня Мирза (2015).

Хингис и Юнжань совместно завоевали девять трофеев в 2017 году, победив в том числе на US Open, и ни разу в сезоне не завершили турниры ранее четвертьфинала.

«Мы рады завершить год на первом месте в рейтинге WTA в парном разряде. Мы упорно трудились весь сезон, чтобы закончить год на вершине», — приводит слова Хингис официальный сайт WTA.

«Я всегда мечтала стать первой, а завершить год первой парой мира вместе с Мартиной – большая честь для меня. Я горжусь всем, что мы сделали вместе», — добавила Чжань Юнжань.