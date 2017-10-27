Дель Потро сломил сопротивление Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Базеле

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (4) стал первым полуфиналистом турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария), победив испанца Роберто Баутиста-Агута (6) в трёх партиях — 6:2, 2:6, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 1 минуты. Дель Потро выполнил 8 эйсов и использовал 4 брейк-пойнта из 7. Двойных ошибок у Хуан-Мартина не было. Баутиста-Агут допустил 2 двойные и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Эйсов в активе Роберто не было.



Следующий соперник дель Потро определится в матче хорвата Марина Чилича (2) с венгром Мартоном Фучовичем (Q).