Кольшрайбер переиграл Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Вене

Немец Филипп Кольшрайбер пробился в полуфинал соревнований категории ATP 500 в Вене (Австрия), переиграв аргентинца Диего Шварцмана в двух напряжённых сетах — 7:5, 7:6 (8:6).



Поединок продолжался 1 час 54 минуты. Кольшрайбер 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Шварцмана 2 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



За выход в финал Кольшрайбер сразится либо со своим соотечественником Александром Зверевым, либо с французом Жо-Вильфридом Цонгой.