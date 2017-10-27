Пуи победил Гаске в четвертьфинале соревнований в Вене

Француз Люка Пуи стал полуфиналистом соревнований категории ATP 500 в Вене (Австрия), победив своего соотечественника Ришара Гаске в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:1.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Пуи 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Гаске 2 эйса, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



В полуфинале Пуи встретится с британцем Кайлом Эдмундом, который ранее нанёс поражение немцу Ян-Леннарду Штруффу.

Турнир в Вене завершится в воскресенье, 29 октября.