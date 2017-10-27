Израиль ведёт в матче плей-аут 1-й группы Кубка Дэвиса с Румынией — 2-0

Сборная Израиля повела со счётом 2-0 в домашнем матче Кубка Дэвиса со сборной Румынии. Эта встреча проходит в рамках плей-аут первой Европейско-Африканской группы — победитель останется в этом дивизионе на следующий сезон, проигравший отправится во второй региональный дивизион. Таким образом, уже в субботу судьба этого противостояния может быть решена.



В первом поединке Эдан Лешем в пяти партиях, проведя на корте три с половиной часа, одолел Диму Драгоса — 6:3, 5:7, 6:2, 3:6, 6:3. Затем лидер израильской команды Дуди Села уверенно победил Николае Фрунзу — 6:3, 6:4, 6:4.