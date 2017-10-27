Тим передумал сниматься с «Мастерс 1000» в Париже

Австриец Доминик Тим, после поражения от француза Ришара Гаске во втором круге домашнего турнира в Вене объявивший о снятии с «Мастерс 1000» в Париже из-за проблем со здоровьем в целях лучшей подготовке к Итоговому чемпионату ATP в Лондоне, изменил своё решение, сообщил его тренер Гюнтер Бресник.



«Доминик сыграет в Париже. Мы сообщили ATP, что подождём с окончательным решением до консультации с доктором. Врач сказал, что никаких проблем не будет, так что Доминик будет выступать", — приводит слова Бресника Die Presse.

Тим снялся с турнира в Париже