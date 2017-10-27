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Цонга в двух сетах обыграл А. Зверева и вышел в полуфинал турнира в Вене

27 октября 2017, пятница. 21:32 Теннис

Француз Жо-Вильфрид Цонга (8) пробился в полуфинал турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), победив немца Александра Зверева (1) со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Отметим, что обе партии Зверев начинал с брейков.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Цонга 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Зверева 10 эйсов, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в финал Цонга поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером. В другом полуфинале француз Люка Пуи сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.

Вена 2017. 1/4 финала
27 октября 2017 года, пятница. 19:50 МСК
Александр
Зверев
Жо-Вильфрид
Цонга
6:7 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Жо-Вильфрид Цонга Филипп Кольшрайбер
Новости. Теннис
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