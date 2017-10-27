Цонга в двух сетах обыграл А. Зверева и вышел в полуфинал турнира в Вене

Француз Жо-Вильфрид Цонга (8) пробился в полуфинал турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), победив немца Александра Зверева (1) со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Отметим, что обе партии Зверев начинал с брейков.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Цонга 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Зверева 10 эйсов, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



За выход в финал Цонга поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером. В другом полуфинале француз Люка Пуи сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.