Чилич за три часа одолел Фучовича и вышел на дель Потро на турнире в Базеле

Хорват Марин Чилич (2) пробился в полуфинал соревнований категории ATP 500 в Базеле (Швейцария), одолев венгра Мартона Фучовича (Q) в марафонском матче со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (7:4). При этом на старте второй партии хорват дважды выходил вперёд с брейком, а в решающем сете вёл с двумя брейками — 4:1. На тай-брейке Марин дожал соперника с четвёртого матчбола.



Поединок продлился 3 часа 3 минуты. Чилич выполнил 11 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Фучовича 4 подачи навылет, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.



В полуфинале Чилич встретится с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (4).