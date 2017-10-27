Свитолина: я играла для своих фанатов, болевших за меня всю эту неделю

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп в последнем туре Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 6:3, 6:4. Ни Элина, ни Симона не вышли в плей-офф турнира.



«Мне было нечего терять. Я просто играла для своих фанатов, для тех, кто болел за меня всю эту неделю. Меня здорово поддерживали, было много людей с флагами Украины, они громко поддерживали меня. Такое бывает не каждый раз. Это важно, и сегодня я играла ради них.



Считаю, не существует такого понятия, как «удобная соперница», особенно на этом турнире. У всех свой стиль игры. Кроме того, в каждом матче я играю по-разному, и Халеп тоже. Мы всегда пытаемся найти что-то, использовать различные нюансы игры, работающие только на этом покрытии или только с этими мячами. Каждый поединок отличается от другого, и я просто пытаюсь найти то, что приведёт меня к победе.



Не могу сказать, что делала что-то особенное перед этим матчем — просто готовилась к нему. Сегодня мне удалось сыграть намного лучше, чем в предыдущих встречах на этом турнире. Для меня это последний матч сезона, и я хотела завершить год победой", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

Свитолина победила Халеп и не пустила её в полуфинал Итогового чемпионата WTA